È morto Hugo Maradona

Fratello 52enne di Diego, è deceduto a poco più di un anno di distanza dal Pibe de Oro





Cronaca28 Dicembre 2021AGIFratello 52enne di Diego, è deceduto a poco più di un anno di distanza dal Pibe de Oro Arresto cardiaco, probabilmente per un infarto, in casa, a Monte di Procida, nel Napoletano: Hugo Hérnan Maradona, fratello 52enne di Diego, è deceduto a quasi un anno di distanza dal Pibe de Oro.



Calciatore fino al 1999 tra Italia, Austria, Spagna, Argentina e Giappone poi brevemente allenatore, aveva tentato anche la strada della politica, con una annunciata candidatura nelle ultime amministrative a Napoli nelle liste che sostenevano il candidato sindaco Catello Maresca. Candidatura poi sfumata per questioni di cittadinanza.



Fratello minore di Diego Armano e di Raul, calciatore come loro due, ha avuto una carriera sportiva con alti e bassi, giocando anche nel 1987 nella nazionale argentina under 16 nel Mondiale in Cina.



Soprannominato 'el turco', a 18 anni venne acquistato dal Napoli, che lo diede in prestito all'Ascoli, allora in serie A, dove ha giocato nel 1988 e poi ancora dal 1992 al 1994.



Come centrocampista, ha militato in Spagna dal 1988 al 1990 (Rayo Vallecano), e avuto esperienze in Austria nel campionato 1990/91 (Rapid Vienna), in Venezuela, e Giappone (Avispa Fukuoka e Consoladole Sapporo), tra il 1994 e il 1998, per poi tornare a Napoli e allenare squadre di calcio giovanile come i Boys di Quarto, i Mariano Keller e il Real Parete. Nel 2016 aveva sposato Paola Morra.



Hugo Maradona era noto anche ai tifosi del Napoli e agli ultras. Più volte aveva assistito alle partite del Napoli in curva ed era ben conosciuto dagli ultrà azzurri.



IL CORDOGLIO DE CLUB AZZURRO - Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno alla famiglia Maradona e si uniscono al dolore per la scomparsa di Hugo.



