Voci dal Forum: Pernacchia al Sultano

Cronaca 24 Settembre 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



De Laurentiis ha portato questo folle presuntuoso in panchina, Garcia, e il suo preparatore atletico di fiducia, Ronconi





Cronaca24 Settembre 2023Forum SoloNapoli - DarioDe Laurentiis ha portato questo folle presuntuoso in panchina, Garcia, e il suo preparatore atletico di fiducia, Ronconi Quella di Bologna, era un'importantissima partita per i colori azzurri. Doveva segnare la riscossa, l'inizio della risalita, invece è stata un'altra delusione. La vetta della classifica è ormai lontana, forse già quasi irraggiungibile, e siamo appena alla quinta di campionato. Di chi la colpa? Facile l direi elementare rispondere: ADL, ovvero il Presidentissimo, il Sultano, Re Sole, il Marchese del Grillo. A questo punto, Vicienzo 'o parulano, esperto in pernacchie, ne lascia partire una che non ha niente da invidiare al fragore di un tuono. Il Sultano, è bene precisarlo e ricordarlo, non ha nulla a che vedere con lo scudetto appena vinto, anche se ha tentato di prendersene l'esclusivo merito. Il merito va a Spalletti, Giuntoli e la squadra, che ci hanno regalato qualcosa di unico. Il Sultano ha il solo merito di aver portato questo folle presuntuoso in panchina, Garcia, e il suo preparatore atletico di fiducia, Ronconi, ai danni di Sinatti. Non si contano più gli infortuni muscolari, una vera falcidia. In panchina il folle presuntuoso sta distruggendo il reale valore di questa squadra, vale a dire Osi, Kvara e lobo. Il Sultano disse che ci voleva almeno un duecentino per sedersi al tavolo delle trattative per una sua eventuale vendita. In seguito, disse che con il duecentino al massimo avrebbero potuto comprare un piede di Osi. Ma davvero? Se il folle continua nella sua opera di distruzione, i tre gioielli non si potranno vendere nemmeno a Furcella, o a Porta Portese. Il Sultano, accecato e stonato dalla sua taccagneria, lascerà il folle continuare nella sua opera di distruzione. Non pagherà mai due allenatori e sarebbe capace anche di dire, attraverso i suoi orribili tweet, che il Napoli a Bologna ha disputato una grande partita con mosse azzeccate da parte del folle. Pur di non cacciare un centesimo, sarebbe capace di qualsiasi cosa. Oggi il folle è partito con Raspa esterno destro, e da un anno sappiamo che in quel ruolo il ragazzo non rende. Inspiegabilmente, da richiudere immediatamente, ha sostituito Kvara e Osi, quando il Bologna aveva perso per infortunio il suo centrale più forte, Lucumi, e si era sullo 0-0. Roba da matti, e solo questo basterebbe...

Una domanda al Sultano: - Sultano, quanto valgono oggi Osi, Kvara e Lobo? - Continua così e a fine campionato dovrai regalarli, oltre ovviamente a non partecipare alla Champions. Garcia, fattene una ragione, è un ex allenatore, un bollito, esonerato perfino in Arabia. L'hai preso solo per taccagneria. Deve andare via oggi, e non domani. Chi al suo posto? Chiunque, perfino Giuvanne 'o fruttaiuolo dei Camaldoli, allenatore per amore e passione.

A seguire il risultato della partita:

Bologna - Napoli 0-0. Osi ha fallito un rigore.

Istigare e Natan le note positive.