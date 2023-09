De Silvestri: "Buon punto contro i campioni d'Italia"

Interviste24 Settembre 2023TBW"A Bologna ho trovato una seconda giovinezza, sono in simbiosi con questa città, contento di fare il mio lavoro qui" Zero a zero tra Bologna e Napoli. Ottima prova difensiva per i rossoblù, palo di Osimhen a parte, e solo su rigore i partenopei hanno avuto l'occasione di segnare. Tra i protagonisti anche Lorenzo De Silvestri, chiamato a sostituire Stefan Posch dopo pochi minuti: “Portiamo a casa un buon punto contro i campioni d'Italia - il suo commento a Dazn - Siamo una squadra in evoluzione con tanti nuovi giocatori arrivati a fine mercato, c'è tanta qualità, c'è una filosofia di lavoro e abbiamo ampi margini di miglioramento. Sono entrato a pochi minuti dall'inizio della gara, ero un po' freddo, ma io mi alleno per giocare sempre, ci metto esperienza, concentrazione e passione. Nel corso del primo tempo ho preso una botta alla caviglia ma ci tenevo a giocare. Durante l'intervallo ho messo ghiaccio, ho stretto i denti e con l'adrenalina della gara sono rimasto in campo. Qui a Bologna ho trovato una seconda giovinezza, sono in simbiosi con questa città e sono contento di fare il mio lavoro qui”.



