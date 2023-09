Di Lorenzo: "Non siamo contenti del risultato"

Interviste 24 Settembre 2023 Fonte: Corriere dello Sport



"La vittoria manca da troppo tempo in campionato ma certi atteggiamenti vanno evitati"





Interviste24 Settembre 2023Corriere dello Sport"La vittoria manca da troppo tempo in campionato ma certi atteggiamenti vanno evitati" Al termine del match tra Bologna e Napoli, capitan Di Lorenzo ha commentato il pareggio rimediato al Dall'Ara: "Non siamo contenti del risultato, dispiace per il pareggio ma dobbiamo pensare subito alla prossima che è tra pochi giorni. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita, quindi sotto questo aspetto bisogna lavorare per avere continuità nell'arco dei novanta minuti. Delle volte ci manca questo e dobbiamo correggerla quanto prima".



Di Lorenzo sulla reazione di Osimhen

Di Lorenzo si è soffermato sulla reazione di Osimhen al momento dell'uscita dal campo: "Sono cose che gestiamo all'interno dello spogliatoio. In un momento in cui le cose non vanno bene, risaltano ancora di più. Da domani ne parleremo per evitare questi atteggiamenti. Dobbiamo stare tutti uniti per focalizzare il nostro obiettivo, quindi ne parleremo tra di noi per cercare di migliorare questa situazione che non ci vede contenti perché la vittoria manca da troppo tempo in campionato".



Al termine del match tra Bologna e Napoli, capitan Di Lorenzo ha commentato il pareggio rimediato al Dall'Ara: "Non siamo contenti del risultato, dispiace per il pareggio ma dobbiamo pensare subito alla prossima che è tra pochi giorni. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita, quindi sotto questo aspetto bisogna lavorare per avere continuità nell'arco dei novanta minuti. Delle volte ci manca questo e dobbiamo correggerla quanto prima".Di Lorenzo sulla reazione di OsimhenDi Lorenzo si è soffermato sulla reazione di Osimhen al momento dell'uscita dal campo: "Sono cose che gestiamo all'interno dello spogliatoio. In un momento in cui le cose non vanno bene, risaltano ancora di più. Da domani ne parleremo per evitare questi atteggiamenti. Dobbiamo stare tutti uniti per focalizzare il nostro obiettivo, quindi ne parleremo tra di noi per cercare di migliorare questa situazione che non ci vede contenti perché la vittoria manca da troppo tempo in campionato".