A Bologna tocca finalmente a Natan?

Cronaca 23 Settembre 2023 Fonte: Il Mattino



Dovrebbe esordire il brasiliano arrivato questa estate tra mille perplessità per prendere il posto di Kim





Cronaca23 Settembre 2023Il MattinoDovrebbe esordire il brasiliano arrivato questa estate tra mille perplessità per prendere il posto di Kim Non avrebbe giocato neppure questa volta. Ma poiché pure Juan Jesus è stato tradito dai suoi muscoli, per Rudi Garcia non ci sono alternativa: domani a Bologna arriva l'esordio di Natan, il brasiliano arrivato questa estate tra mille perplessità per prendere il posto di Kim.

Per tante settimane tenuto da parte dal tecnico francese, per consentirgli l'ambientamento e la conoscenza del calcio italiano: ma adesso non c'è più tempo da perdere, perché di centrali non ce ne sono più.



L'idea di spostare Di Lorenzo al centro della difesa viene rinviata a dopo l'esame di Natan. Perché quello di domani al Dall'Ara è un vero e proprio esame. Il ragazzo. pescato nell'immensa caldera brasiliana della Red Bull, è arrivato a inizio agosto a Castel di Sangro, dopo che il Napoli aveva inutilmente tentato l'assalto a Dando e a Kilman. Una scelta low cost, sponsorizzata dal capo dello scouting, Micheli. Che De Laurentiis ha avallato.



I tempi per il suo inserimento, però, appaino piuttosto lunghi: circa un mese e mezzo. A Braga ha giocato qualche minuto: secondo i piani avrebbe esordito con al fianco Rrhamani. Ma non c'è tempo: una coppia baby, il norvegese ha 23 anni e il brasiliano ne ha 22.



