Furia Osimhen contro Garcia per il cambio

L'attaccante non l'ha presa affatto bene, uscendo dal campo visibilmente arrabbiato





Cronaca24 Settembre 2023Corriere dello SportL'attaccante non l'ha presa affatto bene, uscendo dal campo visibilmente arrabbiato Non è un buon momento in casa Napoli. Nel corso del match col Bologna, Osimhen ha sbagliato un calcio di rigore che avrebbe potuto permettere agli azzurri di sbloccare il risultato.



Come ha reagito Osimhen dopo il cambio?

A cinque minuti dal 90', Rudi Garcia ha ordinato la sostituzione di Osimhen con Simeone. L'attaccante non l'ha presa affatto bene, uscendo dal campo visibilmente arrabbiato e facendo segno al tecnico il numero due, indicando il numero di attaccanti che, secondo lui, dovevano esserci in campo. Osimhem, inoltre, ha anche scagliato un giubbotto nei pressi della panchina. Insomma, non manca il nervosismo in casa azzurra.



