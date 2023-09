Biologna-Napoli: i voti agli azzurri



Cronaca 24 Settembre 2023 Fonte: Calciomercato



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo il pareggio al Dall'Ara





Cronaca24 Settembre 2023CalciomercatoIl giudizio su giocatori e allenatore dopo il pareggio al Dall'Ara

Meret 6.5 – Mai chiamato in causa nel primo tempo. Primo tiro subito al 74′: bravo su Zirkzee



Di Lorenzo 6.5 – Chiude, costruisce, spinge e crea: as usual



Ostigard 6.5 – Primo tempo di chiusure di testa e di corse su Zirkzee. Si ripete nella ripresa



Natan 6.5 – Il suo debutto dal primo minuto è quello più atteso. Primo tempo senza sbavature, si muove sincronico con Ostigard



Olivera 5 – Un po' impreciso nelle scelte, lascia il campo anche per il peso dell'ammonizione (46′ Mario Rui 6.5 – Molto meglio nella costruzione e nelle scelte)



Anguissa 7 – Segnali estremamente confortanti nel primo tempo: non da dominatore come nella scorsa stagione, ma in netta ripresa. Nel secondo tempo si rivede quasi gladiatorio



Lobotka 7 – Buon primo tempo, recuperando tanti palloni, chiudendo su Zirkzee in prima battuta in diverse circostanze. Grande gara nelle due fasi (86′ Cajuste sv)



Zielinski 7 – Parte bene, svariando sulla trequarti e cercando tiro ed imbucate: partita di alto profilo, propizia con un tocco fantastico l'azione che porta al rigore



Raspadori 6 – Raffinata l'imbucata in avvio da esterno alto a destra. Chiude la frazione sfiorando il vantaggio con un mancino fiondato che sfiora la traversa. Secondo tempo meno vivace (67′ Politano 6 – Cerca di incidere, qualche spunto degno di nota)



Osimhen 5.5 – Centra il palo sul diagonale in avvio deviato da un superbo Skorupski. Lotta, apre spazi, ma sbaglia anche un rigore piuttosto ampiamente. Esce vistosamente arrabbiato col suo allenatore (86′ Simeone sv)



Kvaratskhelia 6.5 – Un punto da riguadagnare per un'occasione clamorosamente sprecata sulla ribattuta dopo il palo di Osimhen. Prova a rifarsi, tanti guizzi ed un po' di imprecisione di troppo. Aumenta i giri, trascina il Napoli nell'area di rigore del Bologna. Inspiegabile il suo cambio (76′ Elmas sv)



All. Garcia 5.5 – Senza dubbio alcuno, trova il miglior Napoli della stagione. Fanno molto discutere i cambi: instillano l'idea di meglio non perdere più che esser basati sulla ricerca della vittoria.

(marco giordano)