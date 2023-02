Voci dal Forum: L'uomo che fa cuc¨ alle giraffe

Cronaca 5 Febbraio 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Strabiliante lo stacco di testa di Osimhen in occasione del secondo gol del Napoli





Cronaca5 Febbraio 2023Forum SoloNapoli - DarioStrabiliante lo stacco di testa di Osimhen in occasione del secondo gol del Napoli ╚ pazzesco, roba da non credere! Osimhen, da fermo, ha un'elevazione talmente potente da raggiungere le giraffe nella loro altezza a collo completamente eretto e fare loro cuc¨. Oggi se ne sono accorti quelli dello Spezia, specialmente il loro portiere, Dragowski, che Ŕ rimasto incredulo e per svariato tempo scioccato, in occasione del secondo goal subito, nell'ammirare l'altezza raggiunta da Osi con il portentoso stacco. Detto questo, il Napoli porta a casa altri tre punti, che demoralizzano, annichiliscono eventuali avversari. Ci˛ che lascia favorevolmente perplessi e piacevolmente sorpresi, Ŕ la determinazione, la cazzimma, la ferocia agonistica con le quali gli azzurri affrontano le partite. Non c'Ŕ alcun dubbio che gli autori di questa straordinaria storia hanno la chiara e netta intenzione di voler scrivere la storia, quella con la esse maiuscola. da parte nostra, felici di poter vivere un evento del genere e, magari, poterlo raccontare ai posteri un domani.

Per quanto riguarda la partita, dico subito che non c'Ŕ stata storia. Primo tempo di puro studio e nel secondo con Marakvara su rigore e due volte Osi i colpi fatali. A mio modo di vedere, partita poco intelligente dello Spezia, che ha sprecato inutilmente energie, che farebbe meglio a riservare per altre gare, quelle preziose e decisive per la salvezza.

Al Picco de La Spezia: Spezia - Napoli 0-3.

Rapido sguardo sui singoli. Meret, poco impegnato, 6; Di Lorenzo, tranqueillo e preciso, 6,5: Mario Rui, Ŕ il regista aggiunto, 6,5; Rrahamani qualche leggera indecisione, 6,5; Kim, il solito mostro, 6,5; Lobo, e che ne parlamme affÓ, 7; Anguissa, in betta ripresa rispetto a domenica scorsa, 6,5; Lozano, buona prova, sostiuito forse perchÚ ammonito, 8, dal 46░ Politano, buona prova; Zielinski, buona prova, 6,5; Osi, un gigante, 8; Marakvara, e non Ŕ ancora al 100%, 7,5: Simeone, Olivaira, Elmas e Ndombele tutti subentrati nel corso del second tempo, 7,5.

Testa alla Cremonese. C'Ŕ qualche sassolino da togliere e uno sfizio.