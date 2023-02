Esposito: "Gara decisa dagli episodi"

"C'è stato grande impegno da parte di tutti, è chiaro che giocando contro una corazzata simile non era certo facile"





Interviste5 Febbraio 2023AC Spezia"C'è stato grande impegno da parte di tutti, è chiaro che giocando contro una corazzata simile non era certo facile" All'esordio dal primo minuto in Serie A, Salvatore Esposito, nonostante la sconfitta, ha offerto un'altra prestazione di grande sacrificio, condita anche da buone giocate di qualità. Queste le sue parole nel post-gara: "Abbiamo fatto un gran primo tempo, la squadra ha lavorato bene, c'è stato sacrificio da parte di tutti, così come anche nel secondo tempo; è normale che poi gli episodi abbiano indirizzato la gara, però in futuro dovremo essere bravi a saperli indirizzare a nostro favore.



C'è stato grande impegno da parte di tutti, è chiaro che giocando contro una corazzata simile non era certo facile. Dobbiamo continuare così, pensare a migliorare, penso che tutto questo faccia parte del percorso.



Giocare in Serie A è sempre stato il mio sogno, oggi ero all'esordio dal primo minuto ed ero ovviamente un po' emozionato. Ma quando l'arbitro ha fischiato mi sono concentrato sulla partita e ho pensato solo a fare il bene della mia squadra.



In settimana lavoreremo forte, prepararemo la gara di Empoli al meglio, per andarcela a giocare come sempre facciamo. Da quando sono arrivato qua i miei compagni mi hanno trasmesso questa mentalità: andare su ogni campo a giocarcela con tutti, qualsiasi siano i nostri avversari e così faremo anche al Castellani in una partita senza dubbio molto importante per noi".



