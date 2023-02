Spalletti: "È stata una vittoria di testa"

Interviste 5 Febbraio 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Abbiamo bisogno dell'estro dei nostri campioni, come quello che hanno dimostrato oggi Kvara e Victor"





Interviste5 Febbraio 2023Gazzetta dello Sport"Abbiamo bisogno dell'estro dei nostri campioni, come quello che hanno dimostrato oggi Kvara e Victor" La calma è la virtù dei forti e questo Napoli è fortissimo. Lo ha dimostrato ancora una volta, vincendo in casa dello Spezia dopo un primo tempo bloccato. Così, Luciano Spalletti potrebbe rilassarsi davanti alla tv e godersi il derby e gustarsi magari un nuovo allungo sulle inseguitrici. Ma non è così. “I punti di vantaggio adesso sono 16 perché devono ancora giocare altre squadre. Mentre all'inizio nessuno era convinto che facessimo un filotto di partite così, perché nessuno l'ha scritto o ci credeva, ora nessuno pensa che le rivali possano fare lo stesso. Ma se è avvenuto con noi, può accadere anche per gli altri. Quindi abbiamo il dovere di continuare, anche perché ci sono dei momenti in cui o ci si accontenta o si raddoppia, e noi dobbiamo giocare al raddoppio” ha spiegato con decisione il tecnico, nell'intervista concessa a Dazn al termine della gara.



L'ANALISI — L'allenatore è rimasto soddisfatto dell'atteggiamento avuto dai suoi giocatori, che hanno saputo leggere le varie fasi dell'incontro. “La maturità che ha dimostrato la squadra è stata importantissima – ha proseguito – queste partite, con un pubblico così e a quest'ora, le vinci se le hai preparate a dovere il giorno prima. Lo Spezia è stato ordinatissimo in campo e ci ha tolto profondità, non siamo riusciti a creare molte occasioni all'inizio e a innescare Lobotka, per quanto qualche impulso c'è stato. L'episodio a inizio ripresa ci ha spianato la strada, poi abbiamo continuato a fare quello che dovevamo e che mi aspettavo, per portare a casa il risultato. In ogni caso non abbiamo mai sofferto se non su un paio di ripartenze. Per come li avevo visti, sapevo che nel secondo tempo l'avremmo indirizzata”.



COPPIA GOL — Ancora una volta, sul successo del Napoli c'è la firma di Kvaratskhelia e Osimhen. Il georgiano ha servito un assist comodissimo al compagno per la terza rete. “Victor glielo farà rifare questo gol. Quando ci si passa il pallone davanti alla porta, il compagno poi ricambierà. È questione di disponibilità, di valore, anche di amicizia, per rincorrere i successi di squadra e non quelli individuali. Sul secondo gol invece con un mezzo salto da fermo è stato impressionante. Il rigorista? È Kvaratskhelia, ma ce ne sono altri. Anche oggi c'è stato un confronto con i compagni, stavolta ho preferito che non ci fossero troppe discussioni e che tirasse lui”.



GRAZIE HAMSIK — Infine, un pensiero per Hamsik, ex capitano degli azzurri, che si è tagliato la cresta che l'ha sempre contraddistinto. Lo slovacco aveva detto che l'avrebbe tolta se il Napoli avesse vinto lo scudetto, ma Spalletti non ci vuol vedere collegamenti. “Mi fa piacere che si sia tolto questa cresta, che era davvero insopportabile. Ma non ha niente a che vedere con lo scudetto, perché il Napoli non l'ha vinto. Gli faccio i complimenti per essere una persona moderna, aperta ai cambiamenti. Quel taglio era davvero inguardabile” ha concluso ridendo. E ne ha tutti i motivi per farlo.



