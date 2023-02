Lorieri: "Quel gol a inizio ripresa ha cambiato le cose"

Interviste 5 Febbraio 2023 Fonte: DAZN



"Abbiamo fatto buone giocate, non abbiamo concretizzato molto, ma neanche il Napoli nel primo tempo era stato pericoloso"





Interviste5 Febbraio 2023DAZN"Abbiamo fatto buone giocate, non abbiamo concretizzato molto, ma neanche il Napoli nel primo tempo era stato pericoloso" l confronto del Picco termina 3-0 in favore del Napoli. Luca Gotti, quest'oggi indisponibile a causa di un'operazione alle anche, ha lasciato il posto all'allenatore in seconda Fabrizio Lorieri, che nel post partita ha commnetato a caldo la prestazione dei suoi uomini.



Ingenuità di Reca



“Non vogliamo soffermarci su questi episodi. Abbiamo preparato bene la partita col mister, anche da remoto. In campo la squadra ha seguito le indicazioni. Abbiamo fatto buone giocate, non abbiamo concretizzato molto, ma neanche il Napoli nel primo tempo era stato pericoloso. Prendere un gol a inizio ripresa, con un rimbalzo fortunato, ha cambiato un pochino le cose. Però la squadra ha fatto un'ottima gara”.



Nzola e gli altri



“Certo, Nzola sappiamo cosa può fare, ma sappiamo il valore degli altri attaccanti. Sono giocatori che hanno bisogno di tempo, stanno accelerando il proprio inserimento. Siamo contenti per come si sono posti in una situazione nuova. Questi sono ulteriori tasselli per il proseguo del campionato”.



Da dove ripartire



“Siamo convintissimi. Non vogliamo parlare di quelli che mancano. Poi torneranno. Tutti insieme possiamo fare cose buone. Dobbiamo sempre cercare di migliorare per portare lo Spezia al traguardo che vogliamo”.



Gotti



“Il mister lo abbiamo sentito continuamente. E' sempre presente, anche se non fisicamente. Ci siamo confrontati durante primo e secondo tempo. Ha voglia di tornare subito in campo e ci auguriamo che ci sia da inizio settimana.



l confronto del Picco termina 3-0 in favore del Napoli. Luca Gotti, quest'oggi indisponibile a causa di un'operazione alle anche, ha lasciato il posto all'allenatore in seconda Fabrizio Lorieri, che nel post partita ha commnetato a caldo la prestazione dei suoi uomini.Ingenuità di Reca“Non vogliamo soffermarci su questi episodi. Abbiamo preparato bene la partita col mister, anche da remoto. In campo la squadra ha seguito le indicazioni. Abbiamo fatto buone giocate, non abbiamo concretizzato molto, ma neanche il Napoli nel primo tempo era stato pericoloso. Prendere un gol a inizio ripresa, con un rimbalzo fortunato, ha cambiato un pochino le cose. Però la squadra ha fatto un'ottima gara”.Nzola e gli altri“Certo, Nzola sappiamo cosa può fare, ma sappiamo il valore degli altri attaccanti. Sono giocatori che hanno bisogno di tempo, stanno accelerando il proprio inserimento. Siamo contenti per come si sono posti in una situazione nuova. Questi sono ulteriori tasselli per il proseguo del campionato”.Da dove ripartire“Siamo convintissimi. Non vogliamo parlare di quelli che mancano. Poi torneranno. Tutti insieme possiamo fare cose buone. Dobbiamo sempre cercare di migliorare per portare lo Spezia al traguardo che vogliamo”.Gotti“Il mister lo abbiamo sentito continuamente. E' sempre presente, anche se non fisicamente. Ci siamo confrontati durante primo e secondo tempo. Ha voglia di tornare subito in campo e ci auguriamo che ci sia da inizio settimana.