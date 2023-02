Osimhen: "Ottima partita contro squadra solida"

Interviste5 Febbraio 2023DAZN"Molto contento per la doppietta. Grazie ai miei compagni e al mio allenatore. Per ripagarli devo andare in campo e segnare" A margine del match del Picco, terminato 3-0 in favore del Napoli, Victor Osimhen ha detto la sua sulla prestazione della squadra. Il nigeriano si è scatenato nel secondo tempo, mettendo a segno una doppietta in meno di 5'.



Partita



“E' stata una gran battaglia nel primo tempo. Dobbiamo assolutamente guardare avanti e continuare a combattere come oggi, abbiamo giocato un'ottima partita contro una squadra solida”.



Doppietta



“La mia fiducia cresce ogni allenamento, sono molto contento per la doppietta. Grazie ai miei compagni e specialmente al mio allenatore. Per ripagarli devo andare in campo e segnare”.



Scudetto



“Come dice l'allenatore, vogliamo solo vincere più partite possibili senza guardare toppo in là. Per lo Scudetto abbiamo una grande chance”.



Abbraccio con la tifosa



“Ho tirato così forte che una signora sugli spalti è stata colpita. Poi ovviamente sono andato a scusarmi”.



