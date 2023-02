Rrahmani: "Una vittoria frutto del lavoro"

Interviste 5 Febbraio 2023 Fonte: DAZN



"Scudetto? Se continuiamo a fare bene ed entriamo in campo con la mentalità giusta allora sarà molto facile"





Interviste5 Febbraio 2023DAZN"Scudetto? Se continuiamo a fare bene ed entriamo in campo con la mentalità giusta allora sarà molto facile" Ad aprire la domenica di Serie A TIM ci ha pensato Spezia-Napoli: il match ha visto prevalere la squadra di Spalletti sul risultato di 3-0. Nel post partita, Rrahmani ha analizzato a caldo la prestazione della sua squadra.



Partita



“Normale che lavoriamo tutta la settimana per non prendere gol e per fare tre punti. Non solo noi difensori siamo felici, tutta la squadra ha grande merito. Possiamo difendere dall'attaccante in poi, tutti sono felici”.



Gol di Osimhen



“E' saltato molto in alto, anche il portiere ha saltato, è incredibile. Come evitarlo? Prendere prima lo spazio, muovere il corpo, pero certe situazioni non puoi fare nulla”.



Kim



“Ora stiamo parlando anche in giapponese… Ci facciamo il segno del cuore. Scherzo, parliamo in inglese. Differenze con Koulibaly? Sono tutti due fortissimi, però quando non va bene la squadra chiunque sparisce. Fortunatamente sta andando bene la squadra, e ciò rende tutto più facile per noi”.



Scudetto



“Sappiamo di queste cose, ma la strada è molto lunga. Ci sono tanti punti, come dice il mister. Possono fare bene anche gli altri, però se continuiamo a fare bene noi ed entriamo in campo con la mentalità giusta allora sarà molto facile”.



Ambiente



“E' bello, però allo stesso tempo è difficile. La gente aspetta sempre vittorie. Non possiamo vincerle tutte, può succedere di perdere qualche punto”.



Ad aprire la domenica di Serie A TIM ci ha pensato Spezia-Napoli: il match ha visto prevalere la squadra di Spalletti sul risultato di 3-0. Nel post partita, Rrahmani ha analizzato a caldo la prestazione della sua squadra.Partita“Normale che lavoriamo tutta la settimana per non prendere gol e per fare tre punti. Non solo noi difensori siamo felici, tutta la squadra ha grande merito. Possiamo difendere dall'attaccante in poi, tutti sono felici”.Gol di Osimhen“E' saltato molto in alto, anche il portiere ha saltato, è incredibile. Come evitarlo? Prendere prima lo spazio, muovere il corpo, pero certe situazioni non puoi fare nulla”.Kim“Ora stiamo parlando anche in giapponese… Ci facciamo il segno del cuore. Scherzo, parliamo in inglese. Differenze con Koulibaly? Sono tutti due fortissimi, però quando non va bene la squadra chiunque sparisce. Fortunatamente sta andando bene la squadra, e ciò rende tutto più facile per noi”.Scudetto“Sappiamo di queste cose, ma la strada è molto lunga. Ci sono tanti punti, come dice il mister. Possono fare bene anche gli altri, però se continuiamo a fare bene noi ed entriamo in campo con la mentalità giusta allora sarà molto facile”.Ambiente“E' bello, però allo stesso tempo è difficile. La gente aspetta sempre vittorie. Non possiamo vincerle tutte, può succedere di perdere qualche punto”.