È stata una grandissima vittoria quella di oggi contro la Juve al Maradona. Una vittoria netta e indiscutibile e, allo stesso tempo, umiliante per la Juve. Il risultato finale recita così: Napoli - Juve 5 -1, ma lo spettacolo offerto dagli azzurri va oltre e deposita i cuori dei propri sostenitori nella stratosfera. E lì, nelle altezze della stratosfera che vola il tifo azzurro, incurante di qualsiasi corrente e di qualsivoglia temperatura. Lo spettaxolo offerto sarà indimenticabile per sempre e per sempre segnerà la storia di questi colori, di questa squadra e del suo popolo. Grazie per sempre, guerrieri azzurri!

La partita. Spalletti riporta Mario Rui sulla sinistra, conferma Rrahmani in difesa e Zielinski a centrocampo. Si parte. È il Napoli a fare la partita. La Juve rimane nella sua metà campo e spera in qualche contropiede, qualche ripartenza. La speranza è vana e tale rimarrà per tutta la partita. Il Napoli passa meritatamente in vantaggio con Osi al 14° e raddoppia con Marakvara al 39°. Al 41° Di Maria, il solito argentino, segna con bravura e tanta fortuna e rimette in gioco il risultato. Non basta, però, perché il Napoli è attento, feroce e cazzimmoso. Al 55° Rrahmani riporta il tutto sul doppio vantaggio; al 65° Osi imbeccato meravigliosamente da Marakvara fa poker e al 72° uno straordinario Elmas sigilla il risultato. Dal goal di Elmas alla fine è alta scuola calcistica da parte del Napoli. L'arbitro concede tre minuti di recupero e il fischio finale suona come una liberazione per Allegri e i suoi prodi. I social fino a qualche ora fa erano infestati dai sotenitori juventini con la scritta. " Stiamo arrivando." Peccato che non si siano accorti che con questo Napoli saranno come Godot, non arriveranno mai. Sarà per un'altra volta.

Rapidaamente sui singoli. Meret si conferma grandissimo portiere. Difesa e mediana giganteggiano. In avanti due astri, due folgori, due che si avviano ad essere leggende: Osi e Marakvara.

Testa ora alla Salernitana.