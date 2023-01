De Laurentiis su Twitter: "Serata indimenticabile"

Cronaca13 Gennaio 2023Corriere dello SportIl presidente ha celebrato sui social la vittoria del Napoli contro la Juventus "Estasiato da una squadra fantastica! Sarà impossibile dimenticare questa serata!". Questo il tweet a fine partita di Aurelio De Laurentiis che ha celebrato sui social la vittoria del Napoli contro la Juventus. Poche parole per esaltare la propria squadra che ha reso fiero il suo presidente. Un successo storico e prezioso per la formazione di Spalletti che blinda così il primo posto. In campo e sugli spalti è stata una vera e propria festa alla quale ha partecipato lo stesso De Laurentiis. In occasione del secondo gol, infatti, il patron del Napoli ha esultato coi tifosi mimando il gesto al coro "chi non salta juventino è" diventando sostenitore aggiunto dalla tribuna. Un gesto, il suo, che ha esaltato gli stessi tifosi.



