Spalletti: "Giocata una grande partita"

"Siamo rimasti dentro la partita nella maniera corretta anche dopo il loro gol"





Interviste13 Gennaio 2023Corriere dello Sport"Siamo rimasti dentro la partita nella maniera corretta anche dopo il loro gol" "La squadra ha giocato una grande partita". Luciano Spalletti commenta così la gara vinta dal suo Napoli contro la Juventus. Una notte indimenticabile con cinque gol e l'allungo sui rivali per lo scudetto. L'allenatore degli azzurri è intervenuto al novantesimo ai microfoni di Dazn: "Quello che non dovevamo fare era di avere il rimosso di non provarci, abbiamo comandato la partita meritando la vittoria. Siamo rimasti dentro la partita nella maniera corretta anche dopo il loro gol. Ringrazio i tifosi per il sostegno. Festeggerò coi miei figli e domani ci si allena".



Napoli, le parole di Spalletti

Spalletti esalta la squadra e si concentra in modo particolare su Osimhen: "E' il più forte di tutti. Diventa devastante sulle palle lunghe, nel contatto fisico tiene botta, ha coraggio a fare le cose. Si è spaccato 2-3 volte la faccia perché non si tira mai indietro, rischia quasi sempre e ha margini di miglioramento impressionanti". Spalletti, dalla panchina, si è goduto lo spettacolo del Maradona: "E' stata una bella serata perché c'era una cornice di pubblico bellissima. Questa squadra ha saputo ricreare amore verso questi colori".



