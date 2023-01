Osimhen: "È stata una serata fantastica"

13 Gennaio 2023 Fonte: SSC Napoli



"Abbiamo buonissime possibilità di rimanere in testa, ma dobbiamo già pensare alla prossima partita"





Interviste13 Gennaio 2023SSC Napoli"Abbiamo buonissime possibilità di rimanere in testa, ma dobbiamo già pensare alla prossima partita" Victor Osimhen è il ritratto della felicità a fine match dopo la doppietta alla Juventus: "C'era un'aria speciale nel gruppo, sentivamo di poter consuistare una grande vittoria stasera. Sono orgoglioso di aver segnato due gol e aver dato un contributo alla squadra"



