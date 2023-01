Allegri: "C'è da fare i complimenti al Napoli"

Interviste 13 Gennaio 2023 Fonte: DAZN



"Stasera è stata una sconfitta meritata perché siamo arrivati con un carico di energie inferiore"





Napoli-Juventus ha aperto la diciottesima gironata di Serie A TIM con tanto spettacolo e fuochi d'artificio: Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta per 5-1 ai microfoni di DAZN nel post partita.



Sulla partita

“C'è da fare i complimenti al Napoli. Noi eravamo un po' bassi di energie, al primo gol e al secondo…. Nonostante il Napoli abbia fatto una bella partita. Dopo l'1-0 nel nostro momento migliore abbiamo preso il secondo. Abbiamo creato due situazioni buone all'interno dell'area nel primo tempo. Però il calcio è anche questo, ci sono serate così. Loro ogni tiro poteva essere un gol. Prendere gol su corner con una palla lisciata, questa è carenza di energia. Ora bisogna tornare a lavorare, il campionato è lungo”.



Sconfitta peggiore in carriera?

“Non è la sconfitta più pesante. Stasera è stata una sconfitta meritata perché siamo arrivati con un carico di energie inferiore. Poi ci sono delle situazioni dove ogni volta rischi di prendere gol su situazioni facilmente leggibili. Come il calcio d'angolo, la palla lunga, a volte il calcio è anche questo. Stasera abbiamo avuto la forza per cercare di ribaltarla, però dopo non è stato così. Però non dobbiamo buttarci giù, veniamo da 8 vittorie consecutive”.



Errori

“Quando fai quegli errori lì in queste partite è difficile non prendere gol. Sono serate che capitano, contro la prima della classe. Loro meritano la classifica che hanno. Dobbiamo continuare a migliorare e cercare di recuperare gli infortunati. Nei contrasti, nei duelli aerei, ne abbiamo vinti pochi. Abbiamo avuto un buon momento nel primo tempo, però la sconfitta è più che meritata. Non ci dobbiamo deprimere.”



Cambi in corsa

“Ci abbassavamo troppo. Ho messo McKennie di qua e Chiesa di là per mettere più pressione, poi uscivamo più alti. Quando ci sono queste serate mi vien da sorridere, la palla va sempre agli altri, ma non è un caso, avevamo poca energia”



L'ultima di Agnelli

“Dispiace per il presidente, con lui ho passato anni meravigliosi. Ha fatto un ciclo irripetibile. Noi dobbiamo andare avanti e cercare di ottenere gli obiettivi”



