Napoli-Juventus: il tabellino

Cronaca 13 Gennaio 2023 Fonte: Il Mattino



I dati della gara valida per la 18ª giornata di Serie A





Cronaca13 Gennaio 2023Il MattinoI dati della gara valida per la 18ª giornata di Serie A Napoli-Juventus 5-1 (2-1)



Napoli (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui (25' st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (33' st Ndombelè); Politano (1' st Elmas), Osimhen (33' st Raspadori), Kvaratskhelia (43' st Lozano).

In panchina: 12 Marfella, 30 Sirigu, 5 Juan Jesus, 4 Demme, 18 Simeone, 23 Zerbin, 24 Bereszynski, 31 Zedadka, 55 Ostigard, 70 Gaetano. All. Spalletti.



Juventus (3-5-1-1) - Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro: Chiesa (27' st Miretti), McKennie, Locatelli (11' st Rrahmani), Rabiot (37' st Soulè), Kostic; Di Maria (27' st Iling); Milik (11' st Kean).

In panchina: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 15 Gatti, 24 Rugani, 44 Fagioli. All. Allegri.



Arbitro: Doveri di Roma.



Reti: 14' pt Osimhen, 38' pt Kvaratskhelia, 41' st Di Maria; 9' st Rrahmani, 19' st Osimhen, 26' st Elmas.



Note: ammonito Danilo per gioco scorretto. Angoli 5-2 Juventus. Recuperi: 2' pt e 3' st. Spettatori: 60 mila.