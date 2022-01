Voci dal Forum: Lontani da una data filosofia



Contro la Samp arriva una bella vittoria, perché frutto di volontà, sacrificio e determinazione





Che bella vittoria! E sì, proprio una bella vittoria, perché frutto di volontà, sacrificio e determinazione. In fondo è quel che si vuole e si chiede, poi succeda quel che deve succedere. Noi siamo lontani anni luce da una data filosofia che vuole la vittoria l'unico cosa che conta. Ciò che è importante per noi sono quelle tre cose di cui sopra, che possono essere riassunte in una: impegno. Poi, si può anche perdere, perchè ci sono anche gli avversari e la sconfitta rientra, piaccia o meno, nell'ordine delle cose. È la vita!

La partita. Contro la Samp ritorna Spalletti in panchina, negativizzadosi dal COVID. Il mister, rispetto a Torino, opera due cambi: Petagna ed Elmas che sostituiscono Zielinski, alle prese con questo maledetto virus, e Politano. Si parte e il Napoli subito accelera. Per tutto il primo tempo è assoluto padrone del campo, ma riesce a passare in vantaggio solo al 43° con Petagna, 'o bulldozer, che gira in rete in semi rovesciata. Bel goal! Si va al riposo con il Napoli in vantaggio appena di un goal. Avrebbero meritato un risultato più largo gli azzurri e forse anche qualche rigore.

Secondo tempo. Sulla stessa falsariga del primo. Un solo padrone in campo: il Napoli. Il risultato, però, rimane quello del primo tempo, anche dopo i tre minuti di recupero accordati dall'arbitro.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Samp 1 - 0.

Passiamo ora alle pagelle. Ospina, non giudicabile, semplicemente perché mai chiamato ad intervenire seriamente; Di Lorenzo, ormai è una sicurezza e, nel suo ruolo, fra i più forti in circolazione, e non mi riferisco solo a livello nazionale, 6,5: Rrahmani, più passa il tempo e più il ragazzo acquista sicurezza e padronanza, 6,5; Juan Jesus, è la più bella sorpresa degli ultimi tempi, 6,5; Ghoulam, se la dea bendata l'aiuta, il tempo lavora per lui. Oggi è a un 70%, ma già si vedono quei cross deliziosi che tanto fanno male e qualche contrasto deciso, 7; Demme, in netta ripresa, quindi affidabilissimo, 6,5; Lobotka, migliore in campo. Una guida sicura in mezzo al campo, 7,5: Elmas, ha talento e si vede. Punta sempre l'avversario, quindi una spina per chiunque, 6,5; Mertens, oggi decisamente bello da vedere, gli manca solo il goal, 7; Insigne, finché rimane in campo, lo fa da vero capitano non risparmiandosi, 6,5; Petagna, ho un debole per 'o bulldozer, ma il sette è pienamente meritato. Io sono convinto che se perde cinque chili, diventa più devastante di Lukaku. Non ridete!, 7; Politano, prende il posto di Insigne, infortunatosi nel primo tempo. Prezioso e deciso, 6,5; Fabian e Tuanzebe, il nuovo arrivato, non giudicabili.

Bene, chi mi legge sa che non sono stato mai troppo tenero con Insigne, ma oggi merita tutto il rispetto possibile e immaginabile perché, pur avendo in tasca un contratto faraonico con il Toronto, non si risparmia. Chapeau! Avrei voluto vederlo così deciso e senza capricci da sempre.

Il cosiddetto presidentissimo è al settimo cielo, perché la champions è a un passo. Per favore, però, presidentissimo, smettila di chiagnere e fottere! Per quanto mi riguarda, sei carta conosciuta e non m'incanti. Il Napoli ti ha levato i debiti della filmauro, ti ha fatto comprare il Bari, ti ha fatto conosceere un po' dappertutto e ti mette i dividendi in saccoccia. Non rompere tu e i bilanci e vedi di farti da parte! Dedicati al progetto barese e fa' presto, perché se De Caro dovesse svegliarsi dal sonno, potrebbe andare tutto in fumo. Non sia mai Dio! Bah, te lo dico nella tua lingua: " Vedi d'annattene ...!" ce semo capiti, vero?

Testa alla prossima, chiunque essa sia.