Spalletti: "Una vittoria che premia la squadra"

9 Gennaio 2022









Interviste9 Gennaio 2022Gazzetta dello Sport"Dopo tanta pressione il gol è stato liberatorio perché abbiamo sempre comandato il gioco" Luciano Spalletti si dice soddisfatto per la vittoria del suo Napoli al Maradona contro la Samp. Tre punti che arrivano nonostante i tanti infortuni e giocatori out per Covid. "La mia esultanza per il gol di Petagna? Ho gioito per il Napoli. Non possiamo più fallire perché abbiamo perso tanti punti in casa".



