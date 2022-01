D'Aversa: "Peccato per il gol subito, una ingenuità"

Interviste 9 Gennaio 2022 Fonte: Si Gonfia La Rete



"Quando vai sotto contro una squadra di qualità come il Napoli, non avendo cambi in fase offensiva, diventa difficile"





Interviste9 Gennaio 2022Si Gonfia La Rete"Quando vai sotto contro una squadra di qualità come il Napoli, non avendo cambi in fase offensiva, diventa difficile" Rammarico e delusione per Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria. Il tecnico dei doriani ha commentato in conferenza stampa la sconfitta maturata al Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti: “Non era semplice per come ci siamo presentati, ma è anche vero che il Napoli aveva tante assenze. Il dispiacere è per aver subito un gol su cui si poteva far meglio. Quando vai sotto contro una squadra di qualità come il Napoli, non avendo cambi in fase offensiva se non Ciccio Caputo, diventa difficile. Sul piano dell'impegno i ragazzi hanno fatto il massimo.



È mancato coraggio? Per sfruttare i nostri attaccanti ci serve qualità e verticalizzazione, su quell'aspetto abbiamo fatto fatica per lunghi tratti della gara. Oggi mancava Candreva per squalifica, come esterni avevamo oggi solo Ciervo. Per giocare con le tre punte ti servono gli esterni, ma poi andremmo a sacrificare uno come Gabbiadini. Quello che determina non è il sistema di gioco, ma l'attenzione e la malizia. Una squadra che deve salvarsi non può concedere gol del genere.



Dopo Rincon sta arrivando Conti? La società è consapevole di quello che serve. Gabbiadini può fare l'esterno d'attacco ma ha caratteristiche diverse rispetto ad esempio ad un Politano”.



