Insigne riceve sulla trequarti, controlla, prova un'accelerazione con palla al piede, ma poi si ferma: infortunio muscolare. Il 24 di Spalletti, già in emergenza di uomini tra guai fisici, Coppa d'Africa e Covid, poco prima della mezzora di gioco, durante Napoli-Sampdoria, sente tirare l'interno coscia destro, vicino all'inguine, e si blocca. Subito l'intervento dello staff medico per curare l'esterno azzurro, che prova a rimanere in campo ma poi si arrende ed esce, lasciando il posto a Politano. Da capire ora l'entità del problema, saranno cruciali le prossime ore e gli esami del caso.