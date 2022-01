Petagna: "È stato un gol bello e importante"

Interviste 9 Gennaio 2022 Fonte: SSC Napoli



Andrea Petagna ha segnato la rete che ha deciso il match del Npaoli contro la Sampdoria: "E' stato un gesto istintivo, ho colpito in rovesciata e la palla è andata nell'angolo. Oggi era importante dare seguito al risultato di Torino"."In casa non vincevamo da tre partite e volevamo a tutti i costi tornare al successo. Ci siamo riusciti meritatamente. Complimenti al gruppo che ha dimostrato il proprio valore"