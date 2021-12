Osimhen torna a correre in campo

Cronaca 8 Dicembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Non c'è tempo però per soffermarsi sul passato, guardiamo avanti per fare grandi cose"





Cronaca8 Dicembre 2021Corriere dello Sport"Non c'è tempo però per soffermarsi sul passato, guardiamo avanti per fare grandi cose" Victor Osimhen torna a correre in campo. Fermo ai box dalla sfida con l'Inter dello scorso 21 novembre per via dello scontro di gioco con Skriniar che ha provocato fratture multiple allo zigomo sinistro e all'orbita, l'attaccante Victor Osimhen ha lavorato sul terreno di gioco nella seduta alla vigilia del match contro il Leicester City, ultima (e decisiva) giornata del girone di Europa League.



Le parole di Osimhen

Il numero 9 degli azzurri, dopo l'allenamento, ha pubblicato un post su Twitter: "Grazie Dio, sinceramente apprezzo chi ha rivolto un pensiero per me. Che Dio possa benedire tutti voi. Non c'è tempo però per soffermarsi sul passato, guardiamo avanti per fare grandi cose. Grazie a tutto il Napoli e una menzione speciale va allo staff medico della società e al chirurgo Tartaro. Dio benedica tutti voi".



Osimhen, tempi di recupero

L'attaccante nigeriano si è sottoposto a un intervento chirurgico per "riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell'osso malare, dell'arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell'orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica". La prognosi per questo genere di operazioni è stimata in circa 90 giorni.



Victor Osimhen torna a correre in campo. Fermo ai box dalla sfida con l'Inter dello scorso 21 novembre per via dello scontro di gioco con Skriniar che ha provocato fratture multiple allo zigomo sinistro e all'orbita, l'attaccante Victor Osimhen ha lavorato sul terreno di gioco nella seduta alla vigilia del match contro il Leicester City, ultima (e decisiva) giornata del girone di Europa League.Le parole di OsimhenIl numero 9 degli azzurri, dopo l'allenamento, ha pubblicato un post su Twitter: "Grazie Dio, sinceramente apprezzo chi ha rivolto un pensiero per me. Che Dio possa benedire tutti voi. Non c'è tempo però per soffermarsi sul passato, guardiamo avanti per fare grandi cose. Grazie a tutto il Napoli e una menzione speciale va allo staff medico della società e al chirurgo Tartaro. Dio benedica tutti voi".Osimhen, tempi di recuperoL'attaccante nigeriano si è sottoposto a un intervento chirurgico per "riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell'osso malare, dell'arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell'orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica". La prognosi per questo genere di operazioni è stimata in circa 90 giorni.