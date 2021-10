Di Lorenzo: "L'atteggiamento è quello giusto"

"Stiamo crescendo in consapevolezza, il mister ci conferisce carica e ci spinge sempre ad andare in avanti"





Interviste24 Ottobre 2021SSC Napoli"Stiamo crescendo in consapevolezza, il mister ci conferisce carica e ci spinge sempre ad andare in avanti" Giovanni Di Lorenzo commenta la sfida con la Roma nel dopo gara: "Sicuramente la partita è stata molto intensa e giocata ad alto ritmo da entrambe le squadre. Noi siamo stati bravi a limitare le loro ripartenze e siamo stati bravi a tenere equilibrio in campo".



