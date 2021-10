Il Napoli si ferma ma resta in testa

Cronaca 24 Ottobre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Finisce 0-0 all'Olimpico la sfida contro la Roma giocata a tutto campo e a ritmi altissimi per 95 minuti





Cronaca24 Ottobre 2021Corriere dello SportFinisce 0-0 all'Olimpico la sfida contro la Roma giocata a tutto campo e a ritmi altissimi per 95 minuti Il Napoli frena, la Roma rialza la testa. Spalletti raccoglie il primo pareggio dopo 8 vittorie ma resta comunque primo in classifica insieme con il Milan, Mourinho riscatta la nottataccia europea e ritrova una squadra degna di tale nome. Entrambi gli allenatori sono stati espulsi dall'arbitro Massa, ma possono essere soddisfatti delle prestazioni dei loro ragazzi: Roma e Napoli hanno provato a vincere la partita (di Abraham, Pellegrini e Mancini le occasioni migliori giallorosse, di Osimhen quelle azzurre con un palo e una traversa). Alla fine il punto può accontentare entrambi.



