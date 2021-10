Voci dal Forum: Basta aiuti



Il Napoli all'Olimpico contro la Roma non va oltre il pareggio, ma dimostra inequivocabilmente di essere una grande squadra. Il pareggio tutto sommato mi sembra il risultato più giusto, ma, a mio modo di vedere, con un po' di convinzione in più si sarebbe potuto ottenere il massimo. Va bene così, perché si rimane imbattuti, si lascia la porta inviolata e, anche se in coabitazione, si rimane in testa alla classifica, e scusate se è poco. A proposito della testa della classifica, si spera che finiscano questi aiuti, fatti di espulsioni ridicole e rigori assurdi, al Milan. Il calcio in Italia è già con un piede alla fossa, evitiamo di affossarlo completamente.

La partita. Le formazioni che scendono in campo sono quelle annunciate. Fin dall'inizio il ritmo è abbastanza sostenuto. Nel primo tempo le squadre si dividono anche le occasioni. Nel secondo tempo parte meglio il Napoli. La Roma è schiacciata nella sua metà campo. Viene salvata una volta dal palo e un'altra dalla traversa. Alla metù del tempo la Roma si riprende e manca qualche buona occasione. Nei minuti finali entrambe le squadre provano a vincerla, ma il risultato fino alla fine non si schioda dallo 0-0. È giusto così.

I singoli. Ospina è una sicurezza. La squadra con lui in porta gioca in tranquilità, 7; Di Lorenzo ha fatto la sua parte, 6; stesso discorso per Mario Rui; Rrahamani continua ad essere la più bella sorpresa, 6,5; K2, un muro invalicabile il Comandante vero, 7; Anguissa, classe altissima, 7; Fabian, signore del centrocampo, 7; Politano, tanta buona volontà, 6; Osimhen, Iradiddio si conferma tale, ma deve controllarsi, 6,5; Zielinski, Godot si fa sempre aspettare, 5; insigne, comincia male, poi si riprende, 6. I subentrati sono Lozano, Elmas e Mertens. Elmas e Mertens non giudicabili. Per quanto riguarda Lozano, anch'egli non sarebbe giudicabile, ma ho intravsto qualcossa che lascia sperare in un suo immediato ritorno. Osimhen e Lozano là davanti sono un castigo di Dio per qualsiasi avversario, e Spalletti lo sa.

Spalletti, idee sempre chiare e, in più, calma e gesso, 7.

Testa al Bologna.