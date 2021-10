Koulibaly: "Buon pareggio contro Roma agguerrita"

Interviste24 Ottobre 2021SSC Napoli"Venire qui e disputare una gara così intensa non è da tutti. Abbiamo avuto anche l'occasione di vincere" Kalidou Koulibaly commenta il risultato del Napoli all'Olimpico: "Sapevamo di incontrare una Roma molto agguerrita e ferita dopo che voleva riscattare la partita di Europa league. Siamo stati bravi a tenere, a non subire gol e potevamo anche segnare".



