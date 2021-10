Spalletti: "È stata una bellissima partita"

Interviste24 Ottobre 2021SSC Napoli"La squadra si sta esprimendo bene e merita questa classifica. Anche oggi abbiamo cercato di vincerla sempre" Luciano Spalletti analizza il pareggio tra Roma e Napoli all'Olimpico: "Tutte e due le squadre hanno giocato una partita di grande forza, si sono equivalse, hanno provato a vincere senza mai perdere l'equilibrio".



"Le occasioni da gol sono state poche, ma l'intensità è stata tantissima. Sia Napoli che Roma hanno cercato il successo con le proprie armi ed è venuta fuori una sfida molto bella".



"Noi dobbiamo avere questo atteggiamento, anche oggi abbiamo spinto per prevalere. La squadra si sta esprimendo bene e merita questa classifica. Anche oggi abbiamo cercato il successo sempre"



Era una partita difficile contro una squadra che cercava il riscatto e davanti a un pubblico calorosissimo. Noi siamo stati all'altezza della sfida e abbiamo tenuto il campo con la giusta mentalità"



Sull'espulsione a fine match:



"Sono andato a salutare il signor Massa e gli ho detto bravo. In partita sono sempre stato fermo e zitto. Evidentemente ha frainteso le mie inietnzioni. Ci siamo spiegati dopo, ma mi dispiace tanto perchè sono stato correttissimo per l'intera gara"



