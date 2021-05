Nessuno come il Napoli in Italia

Un primato assoluto: il Napoli è l'unica squadra italiana ad essere in Europa per 12 stagioni di fila.



Il Napoli quest'anno ha conquistato 77 punti: nelle sei precedenti occasioni in cui aveva ottenuto almeno altrettanti punti in Serie A era sempre arrivato nelle prime tre posizioni.



Questo nel dettaglio le partecipazioni consecutive del Napoli alle Coppe Europee







2010/11: Europa League



2011/12: Champions League



2012/13: Europa League



2013/14: Champions League - Europa League



2014/15: Play Off Champions League - Europa League



2015/16: Europa League



2016/17: Champions League



2017/18: Europa League



2018/19: Champions League - Europa League



2019/20: Champions League



2020/21: Europa League



2021/22: Europa League



