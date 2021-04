11 gol nel 2021 per Insigne

Cronaca22 Aprile 2021Il MattinoIl capitano del Napoli trascina i suoi compagni con una doppietta importante contro la Lazio È sempre più Lorenzo Insigne show. Il capitano del Napoli trascina i suoi compagni con una doppietta importante contro la Lazio e la squadra di Gattuso avvicina un altro po' il sogno qualificazione Champions League, ultimo obiettivo stagionale, complici anche gli altri risultati del turno. Per il napoletano già 11 gol in Serie A nel 2021, uno in più che in tutto il 2020 in campionato.