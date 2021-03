Con Koulibaly torna top la difesa

27 Marzo 2021



Il Napoli è arrivato a undici clean-sheet, su ventisette partite, media portentosa, e due li ha raccolti in scontri diretti





E' un po' come chiedersi se sia nato prima l'uovo o la gallina: e all'alba di questi nuovi giorni, quando il Napoli ha (ri)visto la luce, un'oziosa domanda costringe ad avvitarsi su se stessi e a chiedersi, come sempre, se sia meglio vivere all'ombra di una difesa impenetrabile o se invece convenga avere un attacco capace di produrre fuochi d'artificio. Il campionato se ne sta andando, porterà con sé i rimpianti per aver buttato via partite e settimane intere o lascerà che nulla di quel malessere intestino resti: la Champions è lo spartiacque, dista ancora un po' ma neanche tanto, e tra San Siro e l'Olimpico, in quelle due giornate utili per svoltare, la porta sbarrata ha aiutato, eccome, per uscire dagli equivoci.



Clean-sheet

Il Napoli è arrivato a undici clean-sheet, su ventisette partite, media portentosa, due li ha raccolti in scontri diretti da mille e una notte - in casa del Milan e della Roma. Il peggio (forse) è passato e quando si rimetterà la palla al centro, là dietro, ci sarà «assembramento» e un'abbondanza che permetterà a Gattuso di fare le proprie scelte ed orientarsi nel turn-over che, probabilmente, lo accompagnerà nei periodi più intensi. A destra possono giocarsela Di Lorenzo e l'ultimo, straripante Hysaj; in mezzo i ballottaggi non mancheranno tra Manolas che sta bene, Rrahmani che dovrebbe riprendersi dopo la sosta, Maksimovic che ha resistito ad una piccola crisi di identità e Koulibaly che rimane il «fuoriclasse» del settore; e a sinistra, senza Ghoulam, diventerà braccio di ferro tra Mario Rui e «l'alternativo» Hysaj. In campionato, il Napoli ha la terza difesa, viene dopo la Juventus e l'Inter; e pure il terzo attacco, seguendo Inter e Atalanta. Ma tra Milano e Roma, il Napoli si è detto altro, ignorando l'uovo e pure la gallina: meglio non prenderle (perché tanto là, in attacco, c'è sempre uno scugnizzo che ci pensa).



