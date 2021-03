I pilastri del Napoli di Gattuso

A due mesi dalla fine del campionato ecco chi sono i giocatori più importanti a disposizione del tecnico calabrese





Cronaca16 Marzo 2021RedazioneA due mesi dalla fine del campionato ecco chi sono i giocatori più importanti a disposizione del tecnico calabrese Il campionato di Serie A 2020-21, che si sta svolgendo con una regolarità quasi assoluta rispetto a quanto accaduto la stagione scorsa, vede molte squadre darsi battaglia per gli obiettivi più nobili. Mentre l'Inter sembra involarsi verso il grande traguardo per lo Scudetto



In quest'ottica il Napoli di Gennaro Gattuso sembra essersi ripreso abbastanza dopo aver vissuto un inizio di 2021 fatto di pessimi risultati, molti dei quali sono stati conseguenza di svariati infortuni e indisposizioni di giocatori importanti. Sebbene i partenopei non siano attualmente tra i favoriti alla qualificazione Champions secondo le più aggiornate



Dopo un momento molto difficile, dunque, i partenopei stanno provando a venir fuori con la qualità e con l'abnegazione che ha contraddistinto la squadra di Gattuso nei momenti più importanti. A due mesi dalla fine del campionato e con ancora tante partite da giocare, sono arrivati alla ribalta i giocatori più importanti a disposizione del tecnico calabrese. Il primo tra tutti è sicuramente Lorenzo Insigne, capitano e fantasista di un Napoli che in questa prima parte di anno è anche il miglior realizzatore italiano con sette reti, e fino a questo momento ha messo a referto 13 goal in tutto il campionato. Il numero 24 azzurro spicca per la sua tecnica e per la sua abnegazione nei recuperi difensivi, oltre che per le idee che permettono alla squadra di creare superiorità a livello offensivo.





Foto: Pixabay



Vicino a Insigne orbita Piotr Zielinski, centrocampista offensivo polacco ormai arrivato alla piena maturità tecnica e che quest'anno sta facendo molto bene nel ruolo di trequartista tra le linee. La sua classe e la sua velocità palla al piede lo rendono un elemento eclettico e virtuoso del quale Gattuso non fa mai a meno, e la sua ottima prestazione a San Siro ha confermato un'altra volta quanto il polacco sia importante negli schemi del tecnico calabrese, che da sempre predilige i giocatori tecnici a quelli che fanno legna.



In difesa, invece, a fare la parte del leone è Kalidou Koulibaly, tornato disponibile qualche settimana fa e totalmente nel pieno delle sue forze. Il centrale senegalese, autore anch'egli di un'ottima prestazione a Milano domenica scorsa, è l'ultimo baluardo degli azzurri e ormai possiede l'esperienza necessaria per far fronte a ogni tipo di avversari. Anche il mediano Diego Demme risulta essere un pezzo importante nel meccanismo tattico di Gattuso per via della sua abilità nel recuperare palla e impostare l'azione. In attacco, invece, il tecnico calabrese aspetta con ansia la ripresa di Hirving Lozano e il recupero definitivo di Mertens e Osimhen.





