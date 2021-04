Insigne MVP di serie A nel mese di marzo

Cronaca 31 Marzo 2021 Fonte: SSC Napoli



Il capitano del Napoli è stato eletto miglior giocatore del campionato (Most Valutable Player)





Insigne, che nel mese di marzo è stato autore di 3 gol e un assist, è stato premiato anche in ordine a vari coefficienti tra cui l' Efficienza Tecnica al 95,8% (in linea con i Top Player europei) e Fisica al 93,5%, la capacità di accelerazione e di superare l'uomo nell'uno contro uno. Statistica completata dalla generosità in fase difensiva certificata dagli 11.5 Km percorsi mediamente a partita e da quasi 30 sprint.



Lorenzo in questa stagione ha segnato 13 gol e fornito 8 assist con la maglia azzurra in tutte le competizioni.



Il capitano azzurro quest'anno ha raggiunto il traguardo del gol numero 103 con la maglia del Napoli, appaiando Vojak al sesto posto della classifica bomber "all time" azzurri.



Sono, invece, 79 le reti in campionato totali per Lorenzo che ha superato Cavani in Serie A a quota 78.



Questo nel dettaglio lo score del capitano azzurro



Serie A: 79 gol



Coppa Italia: 8 gol



Coppe Europee: 16 gol



Il premio MVP sarà consegnato a Lorenzo prima di Napoli-Crotone in programma sabato allo Stadio Maradona.



