Emergenza Napoli, KO anche Petagna

Cronaca 16 Febbraio 2021 Fonte: Sky



I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni e il giocatore salterà la doppia sfida dei sedicesimi di Europa League





Cronaca16 Febbraio 2021SkyI tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni e il giocatore salterà la doppia sfida dei sedicesimi di Europa League Nemmeno il tempo di godersi la vittoria contro la Juventus che dall'infermeria continuano ad arrivare brutte notizie per il Napoli. Dopo gli infortuni di Lozano e Ospina, si è fermato anche Andrea Petagna. L'attaccante, come comunicato dal club azzurro attraverso un report apparso sul sito ufficiale, ha svolto degli accertamenti dopo un problema fisico riscontrato nel corso della seduta di allenamento di questo lunedì: gli esami hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro.



I tempi di recupero

Petagna, nella giornata di martedì 16, ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni e il giocatore salterà la doppia sfida dei sedicesimi di Europa League contro il Granada e la prossima partita di campionato in programma domenica contro l'Atalanta. L'obiettivo è riaverlo per la gara del Maradona col Benevento (28 febbraio, ore 18).



Un guaio non da poco per Gennaro Gattuso, che dovrà dunque fare a meno di un altro giocatore in un reparto già in piena emergenza. Oltre a Petagna, sono indisponibili anche Hirving Lozano e Dries Mertens: il messicano starà fuori circa un mese dopo la distrazione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra accusata contro la Juventus, il belga è ancora alle prese con il recupero dai problemi alla caviglia. Negli altri reparti, invece, restano ancora fuori Ghoulam e Kolulibaly (positivi al Covid) oltre agli infortunati Manolas e Hysaj in difesa, mentre a centrocampo è out Demme.



Nemmeno il tempo di godersi la vittoria contro la Juventus che dall'infermeria continuano ad arrivare brutte notizie per il Napoli. Dopo gli infortuni di Lozano e Ospina, si è fermato anche Andrea Petagna. L'attaccante, come comunicato dal club azzurro attraverso un report apparso sul sito ufficiale, ha svolto degli accertamenti dopo un problema fisico riscontrato nel corso della seduta di allenamento di questo lunedì: gli esami hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro.I tempi di recuperoPetagna, nella giornata di martedì 16, ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni e il giocatore salterà la doppia sfida dei sedicesimi di Europa League contro il Granada e la prossima partita di campionato in programma domenica contro l'Atalanta. L'obiettivo è riaverlo per la gara del Maradona col Benevento (28 febbraio, ore 18).Un guaio non da poco per Gennaro Gattuso, che dovrà dunque fare a meno di un altro giocatore in un reparto già in piena emergenza. Oltre a Petagna, sono indisponibili anche Hirving Lozano e Dries Mertens: il messicano starà fuori circa un mese dopo la distrazione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra accusata contro la Juventus, il belga è ancora alle prese con il recupero dai problemi alla caviglia. Negli altri reparti, invece, restano ancora fuori Ghoulam e Kolulibaly (positivi al Covid) oltre agli infortunati Manolas e Hysaj in difesa, mentre a centrocampo è out Demme.