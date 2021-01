Lozano: "Dobbiamo andare avanti"

Interviste23 Gennaio 2021Corriere dello Sport"Il calcio è così, a volte si vince e a volte si perde. Abbiamo altri obiettivi e quindi bisogna andare in campo e fare ciò che vuole il mister" Dopo il ko nella finale di Supercoppa italiana contro la Juve, il Napoli di Rino Gattuso è chiamato a riscattarsi nel match di campionato del Bentegodi contro il Verona. Gli azzurri devono cercare di dare continuità ai propri risultati e allungare la striscia di due vittorie consecutive (Udinese e Fiorentina). Tra i migliori in questo primo scorcio di stagione il messicano Hirving Lozano. L'ex Psv Einhoven, ha chiuso la sua prima stagione al Napoli con soli cinque gol in 34 presenze. Quest'anno, sembra però un altro giocatore, è una spina nel fianco per le difese avversarie e anche i numeri sono dalla sua parte: dieci reti (il doppio di quelli messi a segno in tutta la scorsa stagione) in appena 25 presenze. Parlando della sua evoluzione a Radio Kiss Kiss Napoli, rivela: “Cos'è cambiato in questa stagione? Ci siamo parlati col mister e chiarito ogni cosa quand'è arrivato, ho cercato di capire cosa volesse da me in campo. Lui mi ha dato l'opportunità di giocare e io l'ho sfruttata nel miglior modo possibile e cercando di dimostrare quanto valgo. Devo continuare a lavorare così”.



