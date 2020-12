Un turno di squalifica per Insigne

Il capitano azzurro dovrà pagare anche un'ammenda di 10mila euro





n turno di squalifica per Lorenzo Insigne, dopo l'espulsione per proteste durante Inter-Napoli. Il capitano azzurro dovrà pagare anche un'ammenda di 10mila euro.