Koulibaly: "Una sconfitta che fa male"

Interviste 16 Dicembre 2020 Fonte: TMW



"Peccato per il rigore, ma siamo stati solidi per tutta la gara e abbiamo creato tante palle gol"





Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, dopo la sconfitta rimediata sul campo dell'Inter è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Una sconfitta che fa male perché abbiamo fatto la partita giusta, con mentalità giusta, dimostrando cose molto positive. Peccato per il rigore, ma siamo stati solidi per tutta la gara e abbiamo creato. Abbiamo alzato anche il nostro livello di gioco quando siamo rimasti in dieci, per questo ci dispiace veramente non averla almeno pareggiata".



Come hai vissuto l'espulsione di Insigne?

"In campo si dicono tante cose. Lui non ha detto qualcosa di importante, ma l'arbitro ha deciso così. A noi dispiace perché perdiamo un gran giocatore almeno per una partita, e speriamo che non salti tante partite perché abbiamo bisogno di lui. Ma la squadra deve lavorare anche su questo".



Il Napoli di stasera è da scudetto?

"Questo dovete dirlo voi. Noi lavoriamo per fare il maggior numero di punti possibile. Diciamo di sì, ma dobbiamo essere consapevoli che la strada è lunga. Ora c'è una gara molto importante con la Lazio, sarà un test per la nostra mentalità. Proveremo a prendere punti".



Questo Napoli è più forte del Napoli di Sarri?

"Ogni domenica mi fanno questa domanda. Io posso dire soltanto che è una squadra diversa. Il Napoli di Sarri è passato, ora c'è il Napoli di Gattuso, un po' più diretto e che sta facendo punti. Dobbiamo solo dimostrare che abbiamo la mentalità giusta e prendere punti contro le grandi, poi saremo sulla stessa strada del Napoli di Sarri".



Chi criticava la coppia Manolas-Koulibaly non capiva nulla?

"Quand'è arrivato Kostas io ho dovuto adattarmi. E' stato un anno di transizione. Quest'anno abbiamo parlato, sappiamo cosa fare qualunque sia l'interprete in difesa. L'obiettivo è prendere meno gol possibile, se vuoi stare davanti bisogna avere la miglior difesa. E' un lavoro che facciamo ogni giorno in allenamento".



