Conte: "Punti che valgono il doppio"

Interviste16 Dicembre 2020Gazzetta dello Sport"Perché conquistati contro una squadra forte come il Napoli. È stata una partita tattica. Non bellissima" Antonio Conte si dice soddisfatto per la vittoria col Napoli: "L'ho detto ai ragazzi, non era una gara facile. È stata una partita tattica. Non bellissima - ha commentato il tecnico ai microfoni di Sky Sport -. Ma questi sono punti importanti che valgono il doppio se davanti hai una squadra forte come il Napoli".



FINALE DA BRIVIDI — "Abbiamo rischiato nel finale? La squadra sentiva l'importanza e il peso della partita - ha continuato Conte -. Ci è venuto il braccino. Ma portare a casa i tre punti in questo tipo di partite è importante. E aiuta a crescere. Sul palo di Petagna siamo stati fortunati. Insomma, prendiamo i 3 punti e li mettiamo in saccoccia".



