Gattuso: "Meritavamo di vincere più di loro"

Interviste 16 Dicembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"Assurda l'espulsione di Insigne. Un arbitro di livello non può cacciar via un giocatore che lo manda a quel paese"





Interviste16 Dicembre 2020Corriere dello Sport"Assurda l'espulsione di Insigne. Un arbitro di livello non può cacciar via un giocatore che lo manda a quel paese" Rino Gattuso è furioso per l'espulsione di Insigne, cacciato dall'arbitro Massa per qualche parola di troppo in occasione del rigore che ha deciso la partita a favore dell'Inter contro il Napoli: "Ho detto a Massa che due minuti prima dell'espulsione fa i complimenti a Insigne e due minuti dopo la butta fuori - le parole dell'allenatore dei partenopei a Sky - soltanto in Italia succede questa roba qua perché ti manda a cagare dopo un rigore dubbio. Se in inglese dici 'fuck off' non succede nulla, solo in Italia i giocatori vengono buttati fuori per questa roba. Allora io quando giocavo dovevo fare una partita sì e una no? Un vaffanculo dopo un rigore ci può stare, non puoi buttar fuori un giocatore e lasciare una squadra in dieci. Solo in Italia succede". Gattuso, alla prese con una infezione all'occhio destro, rivela le parole di Insigne al direttore di gara: "Gli ha detto 'Vai a cagare'. L'ha buttato fuori e noi ci lecchiamo le divise. Non è una roba che m'invento io, ci ho giocato in Scozia e se lì dici 'Fuck off' non succede nulla. Non facciamo finta di nulla, lo sapete anche voi".



Gattuso: "Arbitro permaloso"

Gattuso poi aggiunge: "Mertens ha una distorsione alla caviglia. Nel primo tempo la partita è stata bella. Conte e io l'abbiamo fatta diventare brutta. Mario Rui ha tenuto la quinta posizione in avanti. L'Inter ha forza fisica, noi abbiamo sofferto poco rispetto alle altre squadre. Anche se volevamo fare gol con le mani non ci riuscivamo. Anche io mi prendo dei "vaffa" dai giocatori perché non gli fischio un fallo. Un arbitro europeo non può fare il permaloso perché l'ha mandato a cagare".



Rino Gattuso è furioso per l'espulsione di Insigne, cacciato dall'arbitro Massa per qualche parola di troppo in occasione del rigore che ha deciso la partita a favore dell'Inter contro il Napoli: "Ho detto a Massa che due minuti prima dell'espulsione fa i complimenti a Insigne e due minuti dopo la butta fuori - le parole dell'allenatore dei partenopei a Sky - soltanto in Italia succede questa roba qua perché ti manda a cagare dopo un rigore dubbio. Se in inglese dici 'fuck off' non succede nulla, solo in Italia i giocatori vengono buttati fuori per questa roba. Allora io quando giocavo dovevo fare una partita sì e una no? Un vaffanculo dopo un rigore ci può stare, non puoi buttar fuori un giocatore e lasciare una squadra in dieci. Solo in Italia succede". Gattuso, alla prese con una infezione all'occhio destro, rivela le parole di Insigne al direttore di gara: "Gli ha detto 'Vai a cagare'. L'ha buttato fuori e noi ci lecchiamo le divise. Non è una roba che m'invento io, ci ho giocato in Scozia e se lì dici 'Fuck off' non succede nulla. Non facciamo finta di nulla, lo sapete anche voi".Gattuso: "Arbitro permaloso"Gattuso poi aggiunge: "Mertens ha una distorsione alla caviglia. Nel primo tempo la partita è stata bella. Conte e io l'abbiamo fatta diventare brutta. Mario Rui ha tenuto la quinta posizione in avanti. L'Inter ha forza fisica, noi abbiamo sofferto poco rispetto alle altre squadre. Anche se volevamo fare gol con le mani non ci riuscivamo. Anche io mi prendo dei "vaffa" dai giocatori perché non gli fischio un fallo. Un arbitro europeo non può fare il permaloso perché l'ha mandato a cagare".