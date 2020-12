Handanovic: "Gara decisa da un episodio"

Interviste16 Dicembre 2020TMW"Poteva finire anche a favore loro, ma alla fine l'abbiamo spuntata noi. Ci godiamo questi tre punti" Samir Handanovic, portiere dell'Inter decisivo con due miracoli nel successo contro il Napoli, a fine partita è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Era una partita equilibrata, molto tattica. Nessuna delle due voleva scoprirsi. Gli scontri diretti sono le gare che valgono di più, l'importante è non perderli ma se li vinci acquisisci altre motivazioni. La partita è stata decisa da un episodio. Poteva finire anche a favore loro, ma alla fine l'abbiamo spuntata noi. Ci godiamo questi tre punti e ci proiettiamo allo Spezia".



E' una stagione fatta di alti e bassi?

"Non credo che ci siano alti e bassi nelle prestazioni, che ci sono sempre stato. In campionato stiamo facendo tante vittorie, dobbiamo continuare. La classifica oggi non conta, non vuol dire nulla. Ma bisogna restare lassù, quest'anno in tante lottano per qualcosa importante".



Sei risultato decisivo con due super-parate.

"Io sono il capitano, l'uomo che mette la fascia anche nei momenti brutti. Il portiere a volte deve portare punti a casa. Questa vittoria è molto importante".



Scudetto si può dire?

"La parola scudetto possono dirla in tanti, poi bisogna dimostrarlo in campo".



