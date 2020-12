Voci dal Forum: Sconfitta immeritata

Cronaca 16 Dicembre 2020 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Considerata la classifica corta e la prestazione offerta, non c'è da fare drammi per questa sconfitt





Cronaca16 Dicembre 2020Forum SoloNapoli - DarioConsiderata la classifica corta e la prestazione offerta, non c'è da fare drammi per questa sconfitt Il Napoli esce sconfitto, nel modo più immeritato, dal Meazza contro l'Inter. Diciamo subito che fino a quando ci sarà questa classe arbitrale con alla presidenza Nicchi e alla designazione Rizzoli, il Napoli non ha nessuna possibilità di dire la sua in campionato. È un dato di fatto e non certamente vittimismo, come spesso amano ripetere chi gode sempre di determinati e chiari vantaggi. Il Napoli in tre anni, dico tre, ha avuto solo nove rigori. Da altre parti, vedi la solita Juve, Lazio, Milan e Inter, piovono. Oggi, guarda caso, il Napoli è stato battuto da un rigore, a mio modo di vedere, più che discutibile. Infatti, quando Ospina ha commesso l'eventuale fallo, il pallone non era già nelle competenze del giocatore, nello specifico Darmian, interista. In più si è lasciato macellare Skriniar e non solo a suo piacimento, mentre si è stati inflessibili con Insigne, reo di una protesta non ortodossa. Basta così, non se ne può più!

Considerata la classifica corta e la prestazione offerta, non c'è da fare drammi per questa sconfitta, ma a che serve? Con questa classe arbitrale non ci sono possibilità, a meno che non il presidente, ma autorità politiche cittadine e campane intervengano con chi di dovere. Ormai è un susseguirsi di campionati falsati. Il gioco non vale la candela. Noi non vogliamo regali, perché la cosa ci offenderebbe, ma pretendiamo competizioni pulite.

Ottima prestazione di tutti gli atleti azzurri e portiere avversario in vena di miracoli. È tutto qui il commento alla partita. Una riga in più sarebbe tempo sprecato, e non ne vale la pena.

Forza Napoli sempre