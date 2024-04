Manfredi: "Stadio? Al centro interesse tifosi"

Interviste24 Aprile 2024Corriere dello SportLe parole del primo cittadino dopo l'incontro a Roma con il ministro Fitto e il presidente azzurro De Laurentiis In casa Napoli, in attesa di novità sul nuovo allenatore e aspettando la fine del campionato, un tema di grande attualità resta il futuro dello stadio Maradona ma anche il progetto del presidente De Laurentiis di costruire un nuovo impianto e il nuovo centro sportivo azzurro a Bagnoli, Ieri c'è stato un incontro a Roma con il ministro per le Politiche di Coesione e per il Sud, Raffaele Fitto, l'amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, e il sindaco di Napoli.



Le parole del sindaco di Napoli sull'ipotesi stadio a Bagnoli

Proprio il primo cittadino, Gaetano Manfredi, sul tema ha dichiarato: "Bagnoli? C'è una discussione, tutte le discussioni ci sono ovviamente partendo da posizioni che sono tra loro diverse. Dobbiamo guardare al centro l'interesse della città e dei cittadini e nel caso del Calcio Napoli, anche dei tifosi. Quindi alla fine c'è stata disponibilità da parte del governo a contribuire a questo percorso. Quindi mi sembra un lavoro che se continua in questa direzione porterà a una soluzione positiva".



