Interviste30 Settembre 2023SSC Napoli"Non facciamo certo una figura all'altezza del nostro calcio per via degli impianti screditando anche la nostra nazione" Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, ha aperto alla possibilità di un commissario per risolvere l'annoso problema degli stadi in Italia: "Ragioneremo sulla possibilità di un commissario stadi per gli Europei di calcio 2032, non per sovrapporci agli interessi territoriali ma per uniformare il procedimento e mettere tutti nella stessa condizione". Proposta che Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, dimostra di gradire: "Ha ragione Abodi, c'è questa necessità. Il calcio italiano fa fatica a mettersi lo smoking durante le proprie rappresentazioni rispetto alle altre nazioni. Nel campionato italiano militano centinaia di calciatori appartenenti ad altre nazioni e quindi vengono seguiti da tantissimi supporters all'estero, nei confronti dei quali non facciamo certo una figura all'altezza del nostro calcio per via degli impianti screditando anche la nostra nazione. Per non parlare poi dei problemi relativi alla sicurezza"