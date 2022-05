Manfredi: "Uno stadio attrattivo 7 giorni su 7"

Interviste 20 Maggio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"Stiamo lavorando anche con la Società sportiva calcio Napoli per valutare tutte le possibilità di intervento per il Maradona"





Interviste20 Maggio 2022Corriere dello Sport"Stiamo lavorando anche con la Società sportiva calcio Napoli per valutare tutte le possibilità di intervento per il Maradona" C'è la volontà comune, da parte del Sindaco di Napoli e della società azzurra, di uno stadio che piaccia, che attiri i turisti e che non viva solo per la partita di calcio. Gaetano Manfredi ha parlato del Maradona a margine di Race for the Cure, che ha fatto tappa a piazza del Plebiscito, insieme al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.



Manfredi: “In tanti verrebbero a visitare il museo del Napoli”

Manfredi avrebbe dovuto discutere proprio oggi la questione stadio, ma il tutto è stato rinviato: “Oggi in commissione era all'ordine del giorno il tema sui lavori e gli aggiustamenti allo stadio Maradona, ma abbiamo chiesto di spostare questa riunione perché oggi sono impegnato con il ministro Franceschini che è a Napoli. Ma stiamo lavorando anche con la Società sportiva calcio Napoli per valutare tutte le possibilità di intervento e di prospettiva dello stadio”.



Non sarà una cosa breve: “Serve tempo, valutiamo anche le fonti di finanziamento. Credo che lo sport oggi rappresenti una delle più grandi attrattive emozionali che hanno le persone: i turisti vogliono vivere delle emozioni e lo sport lo è, per tutte le generazioni. Vogliamo valorizzare il turismo sportivo a Napoli. L'idea, insieme a De Laurentiis, è di avere uno stadio attrattivo 7 giorni alla settimana, tutti verrebbero a visitare museo e attrattive legate al calcio Napoli”.



C'è la volontà comune, da parte del Sindaco di Napoli e della società azzurra, di uno stadio che piaccia, che attiri i turisti e che non viva solo per la partita di calcio. Gaetano Manfredi ha parlato del Maradona a margine di Race for the Cure, che ha fatto tappa a piazza del Plebiscito, insieme al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.Manfredi: “In tanti verrebbero a visitare il museo del Napoli”Manfredi avrebbe dovuto discutere proprio oggi la questione stadio, ma il tutto è stato rinviato: “Oggi in commissione era all'ordine del giorno il tema sui lavori e gli aggiustamenti allo stadio Maradona, ma abbiamo chiesto di spostare questa riunione perché oggi sono impegnato con il ministro Franceschini che è a Napoli. Ma stiamo lavorando anche con la Società sportiva calcio Napoli per valutare tutte le possibilità di intervento e di prospettiva dello stadio”.Non sarà una cosa breve: “Serve tempo, valutiamo anche le fonti di finanziamento. Credo che lo sport oggi rappresenti una delle più grandi attrattive emozionali che hanno le persone: i turisti vogliono vivere delle emozioni e lo sport lo è, per tutte le generazioni. Vogliamo valorizzare il turismo sportivo a Napoli. L'idea, insieme a De Laurentiis, è di avere uno stadio attrattivo 7 giorni alla settimana, tutti verrebbero a visitare museo e attrattive legate al calcio Napoli”.