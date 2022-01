Manfredi: "Stadio, chi è tenuto a pagare deve farlo"

Interviste 21 Gennaio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"Durante l'emergenza Coronavirus per tutte le società sportive è stata prevista la possibilità di una rinegoziazione"





Interviste21 Gennaio 2022Corriere dello Sport"Durante l'emergenza Coronavirus per tutte le società sportive è stata prevista la possibilità di una rinegoziazione" Il Comune di Napoli è ancora in attesa dei 3,5 milioni di euro che la società di Aurelio De Laurentiis deve alla città per l'utilizzo dello stadio "Diego Armando Maradona". Il sindaco Gaetano Manfredi ha parlato della vicenda dopo l'ultimo consiglio comunale da lui presieduto: "Il canone ovviamente deve essere riscosso - ha assicurato il primo cittadino partenopeo - poi dobbiamo distinguere tra la situazione in tempo di pandemia e quella pre Covid. Durante l'emergenza Coronavirus per tutte le società sportive è stata prevista la possibilità di una rinegoziazione vista la riduzione degli incassi, lo abbiamo fatto per l'Ippodromo ad esempio. Quindi parliamo di due temi distinti. Poi c'è il problema invece della riscossione, quella ordinaria ma soprattutto delle somme non riscosse. Oggi purtroppo anche gli avvisi di pagamento vengono mandati in ritardo, in alcuni casi siamo fermi addirittura al 2015. Se non si mandano gli avvisi di riscossione tutte le tasse vanno in riscossione. Io credo comunque che chi è tenuto a pagare deve farlo".



Il Comune di Napoli è ancora in attesa dei 3,5 milioni di euro che la società di Aurelio De Laurentiis deve alla città per l'utilizzo dello stadio "Diego Armando Maradona". Il sindaco Gaetano Manfredi ha parlato della vicenda dopo l'ultimo consiglio comunale da lui presieduto: "Il canone ovviamente deve essere riscosso - ha assicurato il primo cittadino partenopeo - poi dobbiamo distinguere tra la situazione in tempo di pandemia e quella pre Covid. Durante l'emergenza Coronavirus per tutte le società sportive è stata prevista la possibilità di una rinegoziazione vista la riduzione degli incassi, lo abbiamo fatto per l'Ippodromo ad esempio. Quindi parliamo di due temi distinti. Poi c'è il problema invece della riscossione, quella ordinaria ma soprattutto delle somme non riscosse. Oggi purtroppo anche gli avvisi di pagamento vengono mandati in ritardo, in alcuni casi siamo fermi addirittura al 2015. Se non si mandano gli avvisi di riscossione tutte le tasse vanno in riscossione. Io credo comunque che chi è tenuto a pagare deve farlo".