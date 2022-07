Manfredi: "Contenzioso stadio? Verso soluzione"

"Il contenzioso per lo Stadio Maradona? Ci si sta ragionando, questo è un problema puramente tecnico di cui stanno discutendo gli uffici. Si sta lavorando su questa questione da alcune settimane: il nostro ufficio legale, i nostri uffici, insieme con il Calcio Napoli. E' una questione che è legata al tema Covid, alla possibilità di un'esenzione per due anni". Queste le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che, a margine della firma sul protocollo d'intesa per la lotta all'evasione fiscale, stipulato oggi a Palazzo San Giacomo da Comune, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, risponde così a chi gli chiede novità sulla riscossione del canone da parte dell'amministrazione comunale nei confronti del Napoli per l'utilizzo dello stadio Maradona di Fuorigrotta.



