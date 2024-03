Calzona: "Una prestazione di orgoglio e qualità"

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha parlato al termine di Inter-Napoli ai microfoni di Dazn.



Oggi il Napoli ha mostrato orgoglio?



"Non solo orgoglio, abbiamo messo anche qualità rimanendo in partita fino all'ultimo, concedendo poco all'Inter. Non si può pensare di venire a Milano e non concedere niente, sono contento".



Cosa è mancato negli ultimi metri?



"Ci abbiamo provato fino all'ultimo, è stata dura perché l'Inter ti mette alle corde e ti fa correre all'indietro. Sono contento della prestazione, questa squadra si è ritrovata".



Quale contributo danno le seconde linee?



"Le vicissitudini di quest'anno hanno influito sulla crescita dei ragazzi, veder cambiare 3 allenatori non ti favorisce quando arrivi magari da un altro campionato. Vedo una crescita giornaliera di tutti loro".



Cosa manca al Napoli per colmare il gap con chi è davanti?



"Abbiamo fatto solo pochi allenamenti al completo, avremmo bisogno di allenarci di più per colmare il gap, che ancora c'è. Dalla ripresa del campionato avremo del tempo in più, ma ce n'è poco di tempo".



Ora sarà con la Slovacchia: come farà?



"Il Napoli ha uno staff nel quale ho piena fiducia, i miei collaboratori sono molto bravi e sono tranquillo. Poi rimangono così pochi giocatori che gli allenamenti diventano soprattutto fisici. Non sono preoccupato. Con le immagini del drone poi posso seguire ogni cosa".



Cosa è successo con Juan Jesus?



"Non so molto, ho visto Juan Jesus solo 30 secondi, gli parlerò dopo".



