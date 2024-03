Inter-Napoli: le probabili formazioni

Il dubbio più grande riguarda la presenza di Osimhen, fermato da un affaticamento muscolare in occasione della sfida con il Barcellona





In casa Napoli il dubbio più grande riguarda la presenza di Osimhen, fermato da un affaticamento muscolare in occasione della sfida con il Barcellona. In caso di forfait pronto Simeone per sostituirlo. A centrocampo Traoré avanti su Zielinski, mentre sulle fasce Calzona va sul sicuro con Kvaratskhelia e Politano. In difesa, per la fascia sinistra più Olivera di Mario Rui.



PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Buchanan (Dimarco); Lautaro, Thuram.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen (Raspadori), Kvaratskhelia.